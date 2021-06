Medisch directeur UZA: "Boek nu al je gratis test ook al zijn er nog geen terugbetalingscodes"

"Vanaf 9 uur kunnen reizigers op afspraak een coronatest laten afnemen in ons nieuw testcentrum op de UZA-campus in Edegem. Ook in Geel starten we deze voormiddag met het testen van reizigers binnen het huidige triagecentrum", vertelt Guy Hans, medisch directeur van het UZA in Start Je Dag. "De laatste weken kregen we toch signalen dat extra testcapaciteit nodig was. Er melden zich meer reizigers en we willen de testing van mensen met ziekteverschijnselen of na een hoogrisicocontact niet in het gedrang brengen."