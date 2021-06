Vanavond Rode Duivels tegen Finland, Finse uit Gent: "Mijn man supportert voor de Belgen, ik voor de Finnen"

De Rode Duivels spelen komende avond om 21 uur hun derde wedstrijd op het EK tegen de Finse ploeg. Op dit moment doen de Rode Duivels het goed, maar het valt nog af te wachten wat ze deze avond zullen presteren. De Belgische ploeg heeft het in het verleden niet al te best gedaan tegen Finland. Van de 11 keer dat ze tegen elkaar speelden, wonnen de Belgen nog maar 3 keer, verloren 4 keer en speelden 4 keer gelijk spel. Het is sinds 1968 geleden dat ze wonnen van de Finnen. Kirsi Suutarinen uit Gent is een echte Finse en kijkt vanavond mee, samen met haar man die voor de Belgen supportert.