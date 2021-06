Slechte taalkennis en te weinig les gevolgd: minister Weyts schort opleidingen voor Indiase verpleegkundigen op

Vier middelbare scholen bieden een verkort traject aan waarmee Indiërs een Vlaams diploma verpleegkunde kunnen behalen. Dat moet het grote tekort aan verpleegkundigen verhelpen, niet toevallig het grootste knelpuntberoep in Vlaanderen. Normaal is HBO5 verpleegkunde een driejarige hogere beroepsopleiding, maar Indiërs kunnen het erkend diploma in één jaar behalen omdat ze in India al een opleiding verpleegkunde afwerkten: vaak een bachelor, soms ook een master.