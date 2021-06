"Inwoners van Zwijndrecht worden niet in de steek gelaten", minister Demir maakt zich sterk dat vervuiler zal betalen

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir is tevreden dat de PFOS-onderzoekscommissie in het Vlaams Parlement vrijdag van start gaat. "Het voltallige parlement heeft de onderzoekscommissie gesteund. Het dossier gaat twintig jaar in de tijd terug. In 2002 is 3M gestopt met de productie van PFOS, maar er zijn heel veel vragen. Wat is het effect op gezondheid en wie weet wat. Daarom is een onderzoekscommissie een effectief middel en om de zaak transparant tot op het bot uit te spitten", zegt Demir in "Terzake".

"We hanteren het principe de vervuiler betaalt. We gaan geen jaren wachten om de grond te saneren", zegt Demir in "Terzake":