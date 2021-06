Na de zonnecrème, de paraplu: buien en opklaringen wisselen elkaar deze week af, ook nog kans op onweer 

Vanochtend regent het op vele plaatsen matig en aanhoudend. Later overdag is er doorgaans veel bewolking met perioden van regen, maar hier en daar ook enkele fikse buien of onweer. In de loop van de namiddag verschijnen er ook opklaringen vanaf het zuiden. De maxima liggen tussen 16 graden aan zee en 22 graden in Belgisch Lotharingen. De wind waait overwegend matig en aan zee vaak vrij krachtig uit noordoostelijke richtingen. In het zuidoosten is de wind eerder zwak uit veranderlijke richtingen.

Vanavond en -nacht is het eerst wisselend bewolkt met hier en daar een bui, die nog onweerachtig kan zijn. Later in de nacht wordt het op de meeste plaatsen waarschijnlijk zwaarbewolkt met meer buien. De minima liggen tussen 10 en 14 graden bij een matige en aan zee vrij krachtige noordoostelijke wind.

