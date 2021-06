Wereldrecord tapijten stapelen in Wevelgem: "376 tapijten, bijna 6 meter"

Tapijtenspecialist Demuynck stapelde 376 tapijten op elkaar en behaalde zo een wereldrecord. "We wilden tonen wat we in huis hadden en de toonzaal heeft geen vitrine vooraan. Plots borrelde het idee op om ze op elkaar te stapelen", zegt zaakvoerder Filip Demuynck. "Het was een hele organisatie om alles op tijd geregeld te krijgen, maar het is gelukt!"