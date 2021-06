Groen-voorzitter Almaci verdedigt burgemeester Zwijndrecht in PFOS-dossier: "De Wever wil aandacht afleiden"

Meyrem Almaci, partijvoorzitter van Groen, heeft in een mededeling haar partijgenoot en burgemeester van Zwijndrecht, André De Vyver, verdedigd. Ze haalde daarbij hard uit naar Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). Die laatste zei in "De zevende dag" dat Zwijndrecht wel op de hoogte was van de PFOS-vervuiling. "Hij wil de aandacht afleiden door de vinger naar een ander te wijzen (...) Hoe meer hij "own your shit" zegt", hoe meer hij shit in het rond strooit", aldus Almaci over De Wever.