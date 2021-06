Duitse Amazon-werknemers staken voor betere lonen tijdens kortingsfestijn van de webwinkelgigant

De discussie gaat echter niet enkel om redelijke lonen, maar ook om voldoende vrijheid en rust op het werk. "De digitalisering is belastend voor de gezondheid van de medewerkers. Door het gebruik van algoritmes en artificiële intelligentie wordt hun werk steeds eenzijdiger: over de bestellingen wordt enkel nog gecommuniceerd via headsets en ze worden gecontroleerd via camera’s", zegt vakbondman Akman tegen Tagesspiegel. Daarom wil Verdi ook arbeids- en gezondheidsregels opnemen in een collectieve arbeidsovereenkomst. "De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers heeft voor ons de hoogste prioriteit", klinkt het bij Amazon.