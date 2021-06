Amerikaanse overheid geeft geheim rapport vrij over ufo's: Wat wordt verwacht en worden in België veel ufo's gezien?

Eén van de bekendste ufo-waarnemingen in België dateert van maart 1990. In de nacht van 30 op 31 maart werden in Wallonië mysterieuze lichtgevende vlekken gezien door zo'n 13.000 mensen. De lichten leken afkomstig te zijn van een driehoekig vliegend toestel dat geruisloos plots heel erg kon versnellen.

Ook de luchtmacht had iets abnormaals gezien op de radarbeelden en stuurde er twee F16's op af. Die konden het doel bijna niet volgen op hun radar, omdat de objecten veel te snel bewogen. Een vliegtuig kon het dus zeker niet zijn, de luchtmacht stond voor een raadsel.

Bekijk hieronder de reportage uit "Het journaal" van 11 juli 1990, over wat er gebeurd is in de nacht van 30 op 31 maart:

