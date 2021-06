Weken wachten om reispas en Kids-ID aan te vragen in Antwerpen: "We worden overspoeld door reizigers"

De website van de Stad Antwerpen raadt inwoners aan om in drukke periodes ten laatste 4 weken voor vertrek een Kids-ID aan te vragen. Maar wie bijvoorbeeld begin augustus met kinderen vertrekt en nieuwe Kids-ID's nodig heeft, lijkt er nu al aan voor de moeite. De eerste afspraken aan een Antwerps loket zijn pas over drie à vier weken beschikbaar. Daarna duurt het nog eens twee tot drie weken vooraleer de identiteitskaarten afgeleverd worden.

De Stad Antwerpen ziet het probleem in. "Door corona moeten onze loketbedienden nog steeds voornamelijk digitaal werken. Maar we zetten alle zeilen bij", zegt schepen Ait Daoud. "De tijd per transactie aan het loket gaat naar beneden waardoor we per dag meer mensen kunnen helpen. We houden de komende weken ook meer loketten in de districten open en verlengen op sommige plekken de openingsuren."