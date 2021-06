België moet in ieders belang patenten op vaccins helpen opheffen

Deze week passeren we in België de kaap van 10 miljoen toegediende Covid-19 dosissen en de vaccinatie van jongeren ligt in het verschiet. In Afrika, een continent met meer dan een miljard inwoners werden nog maar iets meer dan dertig miljoen vaccins dosissen toegediend. De situatie is tekenend voor de rest van de wereld: rijke westerse landen kochten quasi het volledige aanbod van Covid-19 vaccins op, terwijl heel wat andere landen nog niet eens hun gezondheidswerkers en risicopatiënten hebben kunnen vaccineren. En dat komt in de eerste plaats door een gebrek aan voldoende dosissen.

Ongetwijfeld heeft u het al een aantal keer gehoord, maar zolang er landen zijn waar te weinig gevaccineerd is, lopen we het risico op varianten waar ook onze vaccins niet langer tegen opgewassen zijn. In Brazilië alleen al zijn er meer dan 90 varianten in omloop.