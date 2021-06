BEKIJK - Bolsonaro scheldt journaliste de huid vol: "Jullie pers is smeerlapperij"

Het was niet voor het eerst dat president Bolsonaro zonder mondmasker in het openbaar deelneemt aan evenementen. Hij is daar, samen met andere Braziliaanse toppolitici, zelfs al voor beboet. Precies daarover kreeg hij maandag opnieuw een reeks vragen, van een journaliste van TV Vanguarda. En dat beviel hem allerminst. Zijn bloed begon duidelijk te koken en de agressie in zijn toon nam toe: "Ik doe zoals ik wil waar ik wil, hou daar eens over op." Tot hij plots hij zijn mondmasker opnieuw afnam en de reporter toesnauwde: "Kijk, ik heb geen mondmasker aan. Ben je nu tevreden?"