Bibliotheek blijft nodig, blijkt uit enquête: "Veel mensen hebben lezen herontdekt tijdens corona"

Die tijd waarin we onze schoenen stukwandelden. Zo zullen we ons corona wellicht herinneren, maar we hebben ook meer gelezen. 65 procent van de ondervraagde bib-bezoekers, bijna twee op de drie dus, geeft aan meer gelezen te hebben. Daarmee is lezen de op één na meest toegenomen vrijetijdsbesteding, na wandelen en fietsen in de buitenlucht, wat 67 procent van de ondervraagden vaker heeft gedaan. “Heel wat mensen hebben het plezier van het lezen opnieuw ontdekt tijdens de coronacrisis”, zegt professor Annick Schramme van de UAntwerpen.