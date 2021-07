Bioboer uit Melsele over PFOS-vervuiling: "In het begin was het een ver-van-mijn-bed-show, nu zijn we wel ongerust"

PFOS is een stof die jarenlang blijft bestaan en ook in het menselijk lichaam kan raken, via voeding en water. Ze kan negatieve effecten hebben op de gezondheid. Rudi heeft een bioboerderij in deelgemeente Melsele. De bodemresultaten zijn voorlopig nog niet binnen. Maar toch zit hij, net als vele collega's, met de handen in het haar nu het nog altijd onzekerheid troef is.

Beluister hieronder het gesprek met Rudi