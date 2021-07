Limburgse bouwbedrijven trekken aan alarmbel: tekort aan geschikt personeel

“We zien dat heel wat vacatures niet ingevuld geraken”, zegt Davy Maesen van Bouwunie Limburg. “Jaar na jaar is er een daling van de instroom in het secundair bouwonderwijs.” In het schooljaar 2019-2020 waren er in Vlaanderen 6.914 leerlingen ingeschreven. In Limburg waren er dat 1.178. Ter vergelijking: in het schooljaar 2015-2016 waren dat er nog 8.590 in Vlaanderen waarvan 1.433 in Limburg.