Commissie keurt nieuw Vlaams inburgeringstraject goed: cursus en examen worden betalend, slagen is verplicht

De overgrote meerderheid van de nieuwkomers volgt dat traject op dit moment namelijk vrijwillig, de vraag is of ze dat ook zullen doen als het betalend wordt. Ook is maar de vraag of de verplichte groep, de vluchtelingen, het wel kunnen betalen. Wellicht is de kost dan voor het OCMW. De kosten kunnen ook oplopen, want wie niet slaagt voor een examen moet het opnieuw doen, en ook opnieuw 90 euro betalen.