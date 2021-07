De Panne scoort in totaal 10 zomerdokters: "Oproep was een succes"

Of de patiënten haar niet zullen missen in Geel? "Het was een week die ik sowieso als vakantie had ingeboekt om naar zee te gaan. Ik had al vervanging geregeld." Naast werken, hoopt Christel toch ook de zee te zien. "Ik hoop toch om wat te kunnen genieten van de omgeving. Een wandelingetje doen bijvoorbeeld. Genieten van de kleine dingen, dat is belangrijk."