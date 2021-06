Dierenopvangcentrum Zemst voert opnamestop voor honden in: "Handen vol met de honden die er nu zijn"

Het is niet de eerste keer dat het Dierenopvangcentrum in Zemst een opnamestop inlast. "Dat gebeurt soms in de zomer", vertelt Heikoop. "Dan merken we dat de toestroom van honden groter wordt en dat ze ook moeilijker een nieuwe thuis vinden. Mensen gaan op vakantie, dus de aanvragen voor adopties nemen af en bijgevolg blijven de honden langer in het centrum."

Hoe lang de opnamestop duurt, kan Heikoop op dit moment niet zeggen. "Maar we houden wel een paar hokken vrij voor gevonden honden in de gemeentes waar we een contract mee hebben."