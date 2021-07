Diest onderzoekt waar er mogelijk giftige PFOS in de bodem zit

Ook op plaatsen waar in het verleden zware industriële branden woedden, wordt de bodem nu onderzocht. Het blusschuim dat destijds gebruikt werd zou de grond vervuild kunnen hebben. Volgens OVAM komen ook één of meerdere locaties op de Hasseltsebaan, Botermarkt, Michel Theysstraat, K. Albertstraat, Zwartebeekplein, Kleine Schaluinweg, Schaluinveld, Turnhoutsebaan, Ambachtenlaan, Asdonkstraat, Kelbergstraat, Industriepark, Leuvensesteenweg, Nieuwe Dijkstraat en de Reustraat in aanmerking. Daar is of was vroeger elektromechanische en textielindustrie gevestigd. "De meeste fabrieken zijn daar intussen al een tijdje verdwenen. Maar we willen op zeker spelen en onderzoeken of daar geen historische vervuiling in de grond zit", aldus de schepen. De giftige stof wordt in veel producten en productieprocessen gebruikt, zoals bij het produceren van inkt, textiel of papier en in schoonmaakmiddelen of vernissen.