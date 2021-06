Dilbeekse ondernemer zou al bijna jaar vastzitten in hotel in Dubai: "Situatie is uitzichtloos, wacht op actie van Belgische politiek"

N-VA fractieleider in de Kamer, Peter De Roover, bevestigt ons op de hoogte te zijn van het verhaal van Daumerie. Hij heeft intussen een brief gestuurd aan minister van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmès (MR). "Ik wil weten of Buitenlandse Zaken hiervan op de hoogte is", zegt De Roover en of de man schuld treft of het slachtoffer is geworden van een oneerlijke rechtsgang. Daarnaast hoop ik van de minister ook te weten te komen welke stappen er gezet zijn of nog zullen worden door Buitenlandse Zaken in dit verhaal."