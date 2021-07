Dronken bestuurder vernielt woning van hoogzwangere vrouw: "Hopelijk kunnen we de baby toch hier verwelkomen"

In Putte is vannacht een auto tegen de gevel van een woning aangereden. De bestuurder van 26 was onder invloed van alcohol en drugs. Er vielen geen gewonden, maar aan de woning is veel schade en een hoogzwangere bewoonster werd naar het ziekenhuis gebracht ter controle."Er is veel ravage. Hopelijk wordt ons huis zo snel mogelijk gemaakt zodat we onze baby hier kunnen verwelkomen", vertelt de vrouw aan Radio 2 Antwerpen.