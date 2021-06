Dertigtal mensen bezet gebouw Vreemdelingenzaken uit steun voor mensen-zonder-papieren in hongerstaking

De bezetters willen met hun actie aandacht vragen voor de 475 mensen-zonder-papieren die onder meer aan de Brusselse Begijnhofkerk en aan de campus van de VUB een hongerstaking voeren. "Ik denk dat we vooral moeten denken aan de gezondheid van de hongerstakers, want vandaag is dag 30", aldus Tjara Visser, een van de bezetters.

"Hun spieren beginnen af te breken, ze zijn al hun reserves aan het opgebruiken. Ze wonen al 5, 10, 20 jaar in België. Ze hebben hier hun leven opgebouwd, ze werken hier en dragen bij aan de samenleving, zonder dat ze daarvoor erkend worden", aldus Visser