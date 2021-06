Europese Commissie keurt Belgische herstelplan straks goed: 6 miljard euro om coronacrisis te boven te komen

Brusselse regering

Net als de Vlaamse regering wil ook de Brusselse regering onder meer investeren in de vergroening van bussen, in dit geval van de MIVB. Er wordt onder meer gemikt op de aankoop van nieuwe milieu- en klimaatvriendelijke bussen en de aanleg van een busdepot dat volledig gewijd is aan elektrische technologie en plaats moet bieden aan 100 elektrisch aangedreven bussen.

De Franse Gemeenschapsregering en de Duitstalige Gemeenschapsregering focussen onder meer op de renovatie van sociale woningen, van scholen en andere openbare gebouwen en digitalisering in het onderwijs en andere sectoren.

