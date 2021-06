Eerste actieve speler American Football League komt na 15 jaar uit de kast: "Ik vind representatie belangrijk"

In 2014 was Michael Sam de eerste openlijk homoseksuele speler die door de NFL werd geselecteerd tijdens zijn studententijd. Hij zou voor de St.Louis Rams gaan spelen, maar speelde uiteindelijk nooit een competitiematch.

Enkele andere American Footballspelers uit de NFL zijn pas na hun pensioen uit de kast gekomen. De eerste van hen was David Kopay, die in 1975 zei dat hij homoseksueel was. Kopay schreef in dat jaar een boek: "The David Kopay story. An extraordinary self revelation", dat veel andere Amerikaanse sporters inspireerde om zich te outen. Onder meer tennisster Billie Jean King zei dat ze zich door het boek gesterkt voelde.