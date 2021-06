"Flagrante discriminatie": verschillende EU-landen willen actie van Europese Commissie tegen Hongaarse antihomowetgeving

De Hongaarse regering heeft weinig begrip voor de kritiek van andere Europese lidstaten. Voor het begin van de vergadering verdedigde de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó de nieuwe wetgeving nog eens met veel vuur. "De wet is niet tegen een gemeenschap gericht, maar tegen pedofilie en moet onze kinderen beschermen."

De Hongaarse regering is van mening dat de opvoeding over seksuele oriëntatie het exclusieve recht van de ouders is. Szijjártó maakte zich ook druk over het feit dat de wet in de rest van Europa "verkeerd geïnterpreteerd" wordt. Hij is door een grote meerderheid in het Hongaarse parlement goedgekeurd en de rest van Europa moet dat respecteren, benadrukte hij. "Dit is een nationale bevoegdheid. Het is onze manier van denken."

Bekijk de reactie van de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken: