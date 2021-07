Evacuatie 5 huizen in Bilzen na gaslek

Het gaat om 5 huizen in Merem die geëvacueerd zijn. De brandweer van zone Oost-Limburg vraagt om de buurt te vermijden. David Callens van netbeheerder Fluvius: “Deze voormiddag is er een melding binnengelopen voor een stroomonderbreking. Dat is een ondergrondse kabelfout en die onderbreking heeft wellicht een gat geboord in de gasleiding."

Door het lek kwam er een sterke gasgeur vrij. "We hebben enkele mensen geëvacueerd en onze technieker is onderweg om het probleem op te lossen", aldus David Callens.