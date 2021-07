Exotische dieren opgevangen in Natuurhulpcentrum in Oudsbergen: "Wasberen, stinkdieren en roofvogels"

De dieren zijn in een relatief goede gezondheid. "We hebben wel enkele dieren in quarantaine gezet om onszelf en de andere dieren te beschermen. De wasbeer omdat ze dus spoelwormen kunnen hebben en de roofvogels zitten nu in volières zodat ze sowieso al veel meer ruimte hebben dan bij de handelaar."

Het is nu aan het Natuurhulpcentrum om de dieren goed te verzorgen en de Dienst Dierenwelzijn moet beslissen wat ermee moet gebeuren. "Ofwel beslissen ze dat de dieren terug mogen gaan naar de handelaar, ofwel worden de dieren overgedragen aan ons, en dan moeten wij een nieuwe thuis zoeken zoals een dierenpark", besluit Damiaens.