Nieuw welzijnshuis in Oudenburg loopt 2 jaar vertraging op: "Een buurtbewoner heeft bezwaar ingediend"

Er komt voorlopig geen nieuw Welzijnshuis in Oudenburg. Het stadsbestuur wilde het oude OCMW-gebouw slopen en daar een nieuwbouw plaatsen. Dat nieuwbouwproject bestaat uit 14 kantoren voor de sociale diensten en 25 flats. Maar een buurtbewoner diende bezwaar in tegen de plannen, omdat het gebouw te groot zou zijn en niet zou passen in de buurt.

De stad Oudenburg heeft geen zin in een jarenlange procedureslag en heeft samen met de projectontwikkelaar de plannen die nu op tafel lagen, stopgezet. Volgens burgemeester Anthony Dumarey (Open VLD) was dit de enige optie: "We gaan pro-actief verderwerken. Eerst maken we een masterplan voor het centrum van de stad en de stadsdiensten. Specifiek gaat dat over het gebouw in de Bekestraat. Daarna zullen we een nieuwe oproep en wedstrijd lanceren. Zo kan het Welzijnshuis er dan toch komen, al zal de bouw hierdoor zeker 2 jaar vertraging oplopen."