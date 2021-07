Genkenaar Chris Gale wil kanaal overzwemmen om te herstellen na zwaar ongeval 

De grootste uitdaging is, naast de afstand tussen Dover en Cap Griz-Nez en de stroming, toch wel het koude water. “Het zeewater is ongeveer 15 graden. Dat is koud, maar ik heb in de winter al getraind in open water van 8 graden. Je kan er dus wel een beetje aan wennen.” Tijdens de poging zal hij geflankeerd worden door 2 bootjes, zo kan hij onderweg ook eten en drinken, “maar je vasthouden aan de boot mag niet.”