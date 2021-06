Gents bedrijf ontwikkelt autofocale bril: "Met één druk op een knop verander je de sterkte"

Je kent misschien wel een multifocale bril: een bril met glazen om ver te zien en om te lezen in één. De glazen lopen als het ware over in elkaar. Maar dat is niet altijd handig wanneer je bijvoorbeeld met de auto rijdt en in het deel van het glas kijkt dat eigenlijk dient om te lezen. Daarom bedacht Morrow samen met de Gentse universiteit de autofocale bril: met 1 druk op een knop verandert je bril in een leesbril of in een om ver te zien bijvoorbeeld bij het autorijden of het fietsen. Paul Marchal van Morrow en Jelle De Smet van de UGent begonnen 5 jaar geleden met het ontwikkelen van een prototype. Nu is de bril klaar voor gebruik.