Gerechtelijk onderzoek geopend naar PFOS-vervuiling door 3M in Zwijndrecht na klacht inwoners

Gisteren diende één gezin uit Zwijndrecht een zogenoemde klacht met burgerlijke partijstelling in bij een onderzoeksrechter in Antwerpen. Ze vragen onderzoek naar de PFOS-vervuiling rond de fabriekssite van 3M. Met zo'n klacht is een onderzoeksrechter verplicht om een gerechtelijk onderzoek te starten, wat dus is gebeurd.