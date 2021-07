Politie van Blankenberge vindt 20.000 xtc-pillen en andere drugs: "Een straatwaarde van 185.000 euro" 

De politie was al langer met de zaak bezig en kon vorig weekend de 3 verdachten aanhouden. "Het is een niet-alledaagse vangst", zegt Philip Denoyette van de lokale politie Blankenberge/Zuienkerke. "We hebben maanden onderzoek gedaan vooraleer we de stap hebben gezet om tot arrestaties over te gaan. In totaal hebben we 20.000 xtc-pillen, 1 kilogram speed, heel wat lsd-zegels en hasj gevonden."

Het trio wordt ervan verdacht drugs te verspreiden. "Er zijn aanwijzingen dat er misschien nog meer te vinden valt, maar dat zal het onderzoek nog moeten uitwijzen. Maar dit is sowieso een belangrijke vangst", besluit Denoyette.