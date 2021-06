Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans: "Ik geloof dat onderzoekscommissie onderste uit de kan zal halen" 

Homans heeft er naar eigen zeggen vertrouwen in dat de onderzoekscommissie "het onderste uit de kan zal halen" in het onderzoek naar het PFOS-schandaal. "Ik heb alle vertrouwen in de potentiële voorzitter Hannes Anaf (van oppositiepartij Vooruit, red.). Ik geloof in die commissie en ik ga ervan uit dat ze met een degelijk rapport zullen komen. Iedereen in Vlaanderen weet al 20 jaar dat PFOS een probleem is. Nu zijn er bijkomende problemen waar er terecht veel heisa over is. Het onderste uit de kan moet naar boven komen."

Het is trouwens mogelijk dat Homans zelf zal opgeroepen worden door de onderzoekscommissie. In 2017 zou ze, samen met andere leden van de Vlaamse regering, als toenmalig viceminister-president een mail hebben gekregen. "Als men zegt dat ik bij de geadresseerden stond, dan ga ik ervan uit dat dat klopt. Ik kan dat niet meer checken want die mailbox is afgesloten sinds ik minister af ben. Als de onderzoekscommissie mij opvordert, zal ik braaf gaan en in eer en geweten antwoorden op wat ik weet en niet weet. Ik zal al fluitend naar die commissie gaan."