Laatste grote pro-democratische krant in Hongkong verdwijnt wellicht dit weekend door druk van overheid

"Eind vorig jaar arresteerde de politie bij een inval bij Apple Daily onder anderen Jimmy Lai, de oprichter en financier van de krant. Toch had de krant daarna nog voldoende middelen om verder te werken", zegt Vervaeke in "De Ochtend". Maar vorige week is de politie van Hongkong opnieuw de kantoren van Apple Daily binnengevallen, vanwege dertig opiniestukken in de krant, waarin wordt opgeroepen tot buitenlandse sancties tegen China en Hongkong. De politie heeft tijdens die inval niet enkel de hoofdredacteur en vier directeurs opgepakt, maar ook alle bankrekeningen van de krant bevroren, ter waarde van zeker 2 miljoen euro. Adviseur Mark Simon stelt op CNN dat de krant beschikt over zo'n 42 miljoen euro, maar geen toegang meer heeft tot dat geld. Daardoor kan de krant zijn 700 werknemers geen salarissen meer uitbetalen.