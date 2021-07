Tuin van 25 gezinnen in Zelzate komt in bouwvrije zone te liggen door werken voor oprit naar E34

De Werkvennootschap, die de nieuwe oprit naar de autosnelweg aanlegt in Zelzate, bevestigt de situatie, maar er is weinig aan te doen, zeggen ze. "We begrijpen de ongerustheid van de inwoners,", zegt Marijn Struyf. "Ze hebben daar inderdaad zelf niet voor gekozen. Maar we zitten nu met een herinrichtingsproject van de R4 waar we eigenlijk de verkeers- en fietsveiligheid willen aanpakken. En dan is dat het verhaal van 'geen omelet kunnen maken zonder enkele eieren te breken. We hopen wel dat de impact voor die mensen beperkt blijft. Nee, er is geen compensatieregeling voorzien."