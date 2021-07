Geen zeeklassen, wel camping in tuin van juf voor zeventien kinderen

Door corona gaan veel schoolactiviteiten niet door. Ondanks de annulatie van zeeklassen gunden enkele juffen uit Neerglabbeek hun leerlingen een mooi einde van het schooljaar, schrijft Het Belang van Limburg vandaag. Ze maakten een gezellige camping in de tuin van Hilde Martens met sfeerverlichting. Juf Hilde is enthousiast na de eerste nacht: “Het is voor mij de eerste keer in een tent, maar het is echt gezellig. Het was wel fris met dit weer, maar de leerlingen laten zich er niet door ontmoedigen.”

Ze plannen elke dag verschillende activiteiten in: “Gisteren hielden we een fuif en keken we naar de match van de Rode Duivels. We maken vandaag een uitstap naar Hengelhoef en nadien hebben we ongetwijfeld tijd voor opnieuw een feestje.” De leerlingen zijn heel enthousiast over de camping en vinden het een waardig alternatief. “Ze vinden het zeker even leuk als zeeklassen. Ik werk met graadklassen dus het is een optie dat we elk jaar gaan afwisselen tussen zeeklassen en kamperen”, aldus de juf.