Arts ZNA Stuivenberg plaatst voor het eerst knieprothese met behulp van hoogtechnologische AR-bril

Dokter Geert Peersman van het ZNA Stuivenberg heeft de AR-bril mee ontwikkeld. Die zorgt ervoor dat hij tijdens het plaatsen van een knieprothese, de hele tijd kan blijven kijken naar zijn patiënt, zonder dat hij weg moet kijken naar een computerscherm op een andere plaats in de operatiezaal.

"Het verschil met een gewone operatie is dat we veel accurater kunnen werken", legt hij uit. "Dankzij deze technologie hebben we een heel mooi beeld van de specifieke anatomie van de patiënt. Daardoor kunnen we ook veel nauwkeuriger werken, voor die bepaalde patiënt. Dat is iets wat met de normale operatiemethode niet gaat."