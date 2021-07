Kortrijkse Sint-Maartenskliniek wordt gesloopt voor 172 studentenkamers

De studentenbevolking van Kortrijk bedraagt volgens de laatste telling 15.471 stuks, verspreid over de hogescholen Howest en Vives en de universiteiten Kulak en Ugent.

"En het aantal blijft maar groeien, terwijl we maar beschikken over 3.000 studentenkoten in de stad", zegt schepen van Gebouwen, Wout Maddens (Team Burgemeester). "Er zijn minstens 1.500 extra studentenkamers nodig. Het voorbije jaar werden er 303 nieuwe kamers vergund. We hebben gelukkig nog heel wat projecten in het vooruitzicht. Dat is broodnodig, want anders wordt de druk op de woningmarkt te groot. En als het aanbod stijgt, dan blijven de prijzen voor een studentenkamer ook aanvaardbaar. Met een gemiddelde prijs van 360 euro per maand, scoort Kortrijk nog goed in vergelijking met het Vlaamse gemiddelde van 450 euro."