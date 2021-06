Drie leeuwenwelpjes geboren in Zoo van Antwerpen

Geweldig nieuws uit de Zoo van Antwerpen want vorige week zijn daar drie leeuwenwelpjes geboren. Het is al 9 jaar geleden dat er nog een welpje geboren is in de Zoo. De kleine leeuw van toen, Nestor, is nu de vader van de drieling. Voor leeuwin Tasa, nog maar twee jaar oud, was het haar eerste bevalling. "Ze heeft dat heel goed gedaan", zegt haar verzorger Daan, die het geluk had zijn werkdag te beginnen met de geboorte.