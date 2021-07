Maasmechelse jeugd organiseert Zwart Goud. "Zes muziekavonden met een knipoog naar het mijnverleden"

De hoofdingang van het Nationaal Park Hoge Kempen staat eind juli en begin augustus opnieuw in rep en roer. Artiesten zullen zes zonsondergangsconcerten vullen met uiteenlopende muziekacts. “Zwart Goud is een festival met een knipoog naar het Maasmechelse mijnverleden, en wordt dan ook georganiseerd op de plek waar de oude mijnschachten staan”, legt Simon Colla uit. “We zetten volop in op nieuw muzikaal talent en elke avond staat dan ook in het teken van een ander muziekgenre: van indie, hiphop tot jazz. Bezoekers zullen dus volop kunnen ontdekken.”