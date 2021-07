Miss België verloot kappersopleiding voor kwetsbare jongeren: "Kapster is een heel mooie opleiding, maar kost helaas veel geld"

De opleiding zal gegeven worden in de nieuwe lokalen van Schön Academy door de Ieperse vzw Trendclub Academy. Initiatiefnemers Deborah Neirynck en Thierry Toebat zijn blij met de steun van Kedist Deltour als meter van de vzw. "Na zo lang stil te hebben gelegen in de lockdown zijn we blij dat we mensen terug een goed gevoel kunnen geven. Kedist heeft zelf al 3 jaar bij een kapper gewerkt, dus zij kent het beroep en de knelpunten. Ze is ook bereid om zelf les te geven naast onze andere professionals."

Jongeren tussen 18 en 25 jaar kunnen zich online inschrijven tot september om de opleiding te winnen. "Eind september zullen we samen met Kedist 2 jongeren selecteren. De kanditaten kunnen zichzelf komen voorstellen. We zoeken vooral naar gemotiveerde jonge mensen, die geen kappersopleiding kunnen betalen. Het is absoluut niet nodig dat de kandidaten al een opleiding hebben gehad of ervaring hebben in de kapperswereld", vertellen iniatiefnemers Neirynck en Toebat.