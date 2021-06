Natuurpunt vreest verspreiding van PFOS via compost uit Waasland en wil medewerkers laten testen

Natuurpunt Waasland vraagt extra onderzoek in het kader van de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht. De organisatie is al jaren actief in onder meer natuurgebieden in Beveren. Ze wil een bloedonderzoek van haar medewerkers en vrijwilligers, en ook dat er wordt bekeken of ook de gewassen vervuild kunnen zijn. "Van het maaisel en snoeihout uit het Waasland maken wij compost. Mogelijk hebben wij zo PFOS verspreid", klinkt het.