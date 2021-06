Nepfietsstraten in Mol zorgen voor verwarring: "Onwettige markeringen brengen de fietsers in gevaar"

De gemeente Mol kreeg al heel wat vragen binnen over wegen in het centrum die plots aangeduid zijn als fietsstraat. Het gaat onder meer over de Gildestraat, de Sint-Pietersstraat en de Corbiestraat. Burgers wilden weten hoe de regelgeving rond fietsstraten precies in elkaar zit en richtten zich daarom tot het bestuur.

In een fietsstraat mogen auto's en andere motorvoertuigen maximaal 30 kilometer per uur rijden en mogen ze geen fietsers inhalen, maar dat is in deze nepfietsstraten dus niet het geval.