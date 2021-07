Nu ook deelfietsen van Blue-bike aan het station van Lommel

Deelfietsen zie je meestal in grote steden, en niet meteen in rustige gemeentes of op het platteland. "We zijn inderdaad gestart in de grootsteden en waar het grootste potentieel is", zegt Anne Coppens van Blue-Bike. "Maar we zijn langzaam aan het uitbreiden in Limburg. Hier is ook veel potentieel. We starten meestal vrij klein en we breiden uit wanneer we zien dat de vraag toeneemt."