Huurder gebouw veroordeeld voor gasexplosie Paardenmarkt: "Was hij voorzichtiger, dan waren mensenlevens uitgespaard"

De huurder kreeg de straf die eerder al door het parket was gevorderd, namelijk 18 maanden cel, waarvan de helft met uitstel. Hij moet ook een geldboete betalen. Daarnaast is er ook een gigantisch bedrag toegekend aan schadevergoedingen voor de slachtoffers en de nabestaanden. Samen zou het gaan om zeker 2,5 miljoen euro. Het bedrag zal welliswaar niet enkel van de huurder komen. Ook de verzekeraar van de man is veroordeeld, en zal een groot deel van het geld dus zelf moeten ophoesten. "Dat is heel belangrijk voor de slachtoffers. Want het gaat over zeer grote bedragen. En dat heeft mijn cliënt niet", zegt Tom Cielen, de advocaat van de huurder. Het is nog niet duidelijk of de huurder in beroep zal gaan. "We gaan de tijd nemen om dit te bestuderen", aldus de advocaat.

Onze reporter Caroline Van den Berghe staat bij het Antwerpse Justitiepaleis waar even voordien de uitspraak viel: