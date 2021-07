Papa van overleden Zedelgemnaar Alexander Baert werkt boek van zijn zoon af

Alexander was 24 toen hij in 2015 na zijn studies met een vriend naar Oostenrijk op reis vertrok. Tijdens een afdaling in Neustift im Stubaital gleed hij uit en viel zo'n 100 meter naar beneden, waarna hij ter plaatse overleed. "Van zodra we het nieuws hoorden dat Alexander overleden was, heb ik het hem beloofd om zijn boek af te werken", vertelt Eddy Baert, de vader van Alexander.

7 maanden voor zijn dood vertelde Alexander zijn ouders over het boek. "Pas eind 2014 wisten we dat hij al 2 jaar een boek aan het schrijven was tijdens zijn studies. We wisten dat het zijn droom was, want hij had er ook les voor gevolgd. Maar hij bleef er heel geheimzinnig over en zei dat we moesten wachten tot hij het boek af had. Eén van de laatste keren dat hij thuis was, hadden we het hem nog eens gevraagd "Hoe zit het met het boek?". Toen vertelde hij dat hij nog een maand werk had, maar die maand heeft hij nooit gekregen", vertelt Eddy Baert.

"Toen we het document terugvonden op zijn computer was het veel langer dan we hadden gedacht. De schets van het verhaal zonder einde was al 440 pagina's lang. Ook al wist ik niet waarover het boek ging, hij had er zoveel tijd en werk in gestoken dat ik vond dat het boek van Alexander moest uitgegeven worden."

Beluister hieronder het gesprek met Eddy Baert en lees daarna voort: