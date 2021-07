Politie kwam Jürgen Conings zoeken in "Russengat" in Bocholt: "Mijn kaal familielid verward met de militair"

"Russengaten" verwijzen naar de schuilholen die in de Tweede Wereldoorlog werden gemaakt door Russen, onder andere in Bocholt. Duitse bezetters haalden destijds Russische gevangenen naar hier, om ze onder andere in te zetten om in de steenkoolmijnen te werken. Sommige gevangenen slaagden erin om te ontsnappen, waarna ze zich verscholen in de Bocholtse bossen en overleefden in de bewuste schuilholen.

André Kerkhofs uit Reppel, een deelgemeente van Bocholt, heeft jaren geleden een replica van zo'n "Russengat" gemaakt, naast zijn chalet in het bos in Bocholt. Volledig onder de grond (zie video vanboven) ligt een kamer verborgen. Kerkhofs bouwde het hol uit fascinatie voor de midoorlogse geschiedenis in zijn dorp. Naar eigen zeggen is hij de enige ter wereld die een exemplaar in zijn achtertuin heeft liggen.