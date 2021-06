Ook in Willebroek voorzorgsmaatregelen door hoge PFOS-concentraties

De burgemeester vernam het nieuws over de verhoogde PFOS-concentraties via de pers. "Dat sloeg in als een bom", zegt hij. "Ik ben bezorgd en sinds zaterdag krijgen we ook ongeruste vragen van bewoners. We proberen zoveel mogelijk te antwoorden op hun vragen of verwijzen hen door. Er wordt in onze gemeente een taskforce opgericht onder de vleugels van de veiligheidscel die zal vragen naar een bovenlokaal actieplan voor deze milieucrisis."