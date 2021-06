Franse vrouw staat terecht voor moord op haar man-stiefvader die haar jarenlang mishandelde: proces beroert gemoederen

De nachtmerrie voor Valérie Bacot begint op haar twaalfde. Daniel Polette is toen samen met de moeder van Bacot, maar begint zijn stiefdochter seksueel te misbruiken en te verkrachten. Die feiten komen aan het licht, Polette wordt veroordeeld en moet in 1995 naar de gevangenis.

Anderhalf jaar later komt de man weer vrij en keert terug naar het gezin. "En toen begon alles van voor af aan", vertelt Valérie Bacot in haar boek "Tout le monde savait" ("Iedereen wist het") dat vorige maand uitkwam. Op haar 17e wordt Bacot zwanger van haar stiefvader. Haar moeder zet haar daarop het huis uit en de minderjarige jonge vrouw ziet geen andere oplossing dan te gaan samenwonen met haar stiefvader.

Jarenlang wordt Bacot misbruikt en mishandeld door Polette. Geweld blijkt schering en inslag. De vrouw wordt door haar man ook gedwongen om zich te prostitueren langs de weg. Daniel Polette had er kennelijk zelfs de gezinswagen voor omgebouwd. "Ik heb er duizend keren aan gedacht om te vluchten", getuigt Valérie Bacot. "Maar ik deed wat hij zei. Dat leek me beter, want hij vond altijd iets. Zo bedreigde hij me met een wapen."

Op 13 maart 2016 blijkt de maat vol voor Valérie Bacot, zeker wanneer haar 14-jarige dochter bekent dat ook zij benaderd is door haar vader Daniel. Nadat ze zich opnieuw heeft moeten prostitueren in de wagen, neemt Bacot het wapen van Polette en doodt hem met een nekschot. Met de hulp van haar kinderen en een vriendje van een van haar dochters begraaft Bacot het lijk in een bos.