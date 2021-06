Oppositiepartij PVDA kan dan toch deelnemen aan parlementaire onderzoekscommissie rond PFOS-schandaal

Omdat de fractie zo klein is, zou er naar 27 leden moeten worden opgeschaald om er ook een PVDA'er bij te betrekken. En dat zag parlementsvoorzitter Liesbeth Homans niet zitten. "Dat is compleet onwerkbaar, dat gaan we niet doen", zei ze vanochtend in "De ochtend". Volgens haar was "iedereen" het erover eens dat een commissie met 27 leden van het goede te veel is. Maar PVDA was het niét eens en protesteerde hevig tegen de gang van zaken.